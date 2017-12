中職》曾被球迷讚最強洋投 遊騎兵簽Lamigo三振王（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網記者報導,Lamigo桃猿洋投史博威和遊騎兵簽小聯盟合約,力拚相隔4年重返大聯盟。

史博威今年在中職先發26場,有3場完投、2場完封,均是聯盟最多,他在上半季曾因超強宰制力,被球迷大讚史上最強洋投,不過下半季體力略為下滑,最終以172.1局、150次三振、防禦率2.56的成績坐收,三振、防禦率都是球隊最優。

史博威曾在大聯盟響尾蛇隊出賽2個球季,總計1勝3敗、防禦率4.24。大聯盟官網記者TR Sullivan表示,「史博威今年在台灣投球,是潛在的先發輪值深度。」

