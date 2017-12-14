NBA》魏少本季第9次大三元 雷霆末節險勝溜馬

亞當斯（左）拿下全場最高分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天雷霆踢館印第安納，P.喬治（Paul George）作客前東家成為一大亮點，不過「CPR」連線並不靈光，雷霆靠著亞當斯（Steven Adams）一人獨得23分、13籃板，加上魏斯布魯克（Russell Westbrook）飆大三元，最後雷霆以100：95獲勝。

比賽一開始雷霆三巨頭找不到手感，三人的配合也不流暢，在首節一度落後，之後靠著板凳陣容打出一波7：0追平比數，首節魏斯布魯克4投1中、P.喬治發生兩次失誤、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）更是只有6投1中。

之後雷霆漸漸找到手感，亞當斯的籃板及近攻能力助隊帶著5分領先結束上半場。易籃後，主力球星魏斯布魯克接連發生數次失誤，P.喬治也受到溜馬球迷噓聲影響，手感打鐵。

魏少飆大三元。（法新社）

末節雷霆掌握領先，最後溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）終於回神，接連兩次直闖禁區都拿下分數，將比數追至兩分差，雷霆雖然一度亂了手腳，但阿比恩斯（Alex Abrines）一次關鍵補籃命中又在最後15秒將比數拉至3分差。

不過最後10秒六碼T.楊恩（Thaddeus Young）發生要命犯規，送P.喬治上罰球線，兩罰全中後溜馬沒能掌握住最後一波攻勢，在發球就浪費了5秒，歐拉迪波最後一擊三分出手投了一顆大麵包球。

此役雷霆亞當斯拿下全場最高23分、13籃板，命中率近7成，阿比恩斯、P.喬治、安東尼也都有12、13分表現，魏斯布魯克則以10分、17籃板、12助攻在末節完成本季第9次大三元。

P.喬治（左）打鐵，14投3中。（法新社）