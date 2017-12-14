NBA》兩主力缺陣 厄文砍33分率塞爾提克擊退金塊

厄文。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕在主力哈佛德（Al Horford）、小莫里斯（Marcus Morris）都受傷的情況下，塞爾提克今天在主場迎戰金塊，當家後衛厄文（Kyrie Irving）跳出砍下33分，終場以124：118贏球。

全聯盟防守最好的塞爾提克，今天防線失守，讓兩隊上演飆分大戰，末節塞爾提克靠拉金連拿5分帶動下，打出一波11：2的攻勢，但金塊隨後把比分追至6分差，但塞隊靠J.布朗（Jaylen Brown）投進三分，接著厄文關鍵4罰3中，讓綠衫軍贏得比賽。

塞隊方面，厄文全場19投12中，得到33分、7助攻、1抄截、2阻攻的全能成績，J.布朗（Jaylen Brown）26分、5籃板、2抄截，貝恩斯（Aron Baynes）17分、6籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）15分、4籃板，板凳出發的拉金（Shane Larkin）6投6中拿下14分。

金塊得分方面，G.哈里斯（Gary Harris）36分、6助攻，J.穆雷（Jamal Murray）28分、10籃板，大普朗利（Mason Plumlee）15分、6籃板，W.錢德勒（Wilson Chandler）14分。

金塊團隊籃板數48顆，比塞爾提克團隊30顆還多，其中進攻籃板20顆，遠高於塞隊的4顆；但塞隊投籃命中率高達59.5％，三分線命中率也有44％，優於金塊。

J.布朗。（USA TODAY Sports）

G.哈里斯拿下36分。（法新社）