MLB》A-Rod情義相挺 達比修感動到哭了

〔體育中心／綜合報導〕冬季會議活絡球員動態，身為最大咖投手的達比修有，至今還沒找到新東家，電視台球評A-Rod在社群網站親自推薦達比修，讓這位日投感動轉貼。

A-Rod在推特寫道，達比修是名非常有天賦的自由球員，只要他解決世界大賽的問題，無論哪隊簽到他都有極大價值，並用標籤寫道這位日投的問題並不難解決。

對於A-Rod的強力推薦，達比修立即轉貼該則推文，並用3個雙手合掌和3個大哭的臉，表達對A-Rod的感謝。

達比修並非乏人問津，除了道奇羅伯斯（Dave Roberts）則證實有意續簽達比修，雙城總教練莫利托（Paul Molitor）今也坦承，球隊對這位日本球星有非常大的興趣。