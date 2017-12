MLB》A-Rod情義相挺 達比修感動到哭了

〔體育中心/綜合報導〕冬季會議活絡球員動態,身為最大咖投手的達比修有,至今還沒找到新東家,電視台球評A-Rod在社群網站親自推薦達比修,讓這位日投感動轉貼。

A-Rod在推特寫道,達比修是名非常有天賦的自由球員,只要他解決世界大賽的問題,無論哪隊簽到他都有極大價值,並用標籤寫道這位日投的問題並不難解決。

對於A-Rod的強力推薦,達比修立即轉貼該則推文,並用3個雙手合掌和3個大哭的臉,表達對A-Rod的感謝。

達比修並非乏人問津,除了道奇羅伯斯(Dave Roberts)則證實有意續簽達比修,雙城總教練莫利托(Paul Molitor)今也坦承,球隊對這位日本球星有非常大的興趣。

Yu Darvish is a great free-agent talent and huge value for whomever signs him. Once he figures out his World Series issue, he’ll be a horse again. #EasyFix #AcesAreHardToComeBy #MLB #WinterMeetings