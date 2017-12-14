NBA》沃爾傷癒回歸 巫師力退灰熊終止二連敗

巫師畢爾（左）攻下全隊最高分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師當家控衛沃爾（John Wall）休息兩週後今天傷癒回歸，首場賽事在自家主場迎戰灰熊，此役巫師有6人得分上雙，畢爾（Bradley Beal）拿下18分全隊最高，終場以93：87終止二連敗。

首節巫師全隊都有表現，波特（Otto Porter Jr.）、沃爾跳投、畢爾挑籃、米克斯（Jodie Meeks）三分球都有分數進帳，拿下了10分領先優勢，並帶著12分領先進入下半場。

易籃後，巫師遭灰熊M.加索（Marc Gasol）、哈里森（Andrew Harrison）接連射進三分彈帶出一波8：0，將比數追至6分差，第三節最後1分多鐘帕森斯（Chandler Parsons）上籃沒進後自己補籃拿下2分，再追到3分差進入末節。

沃爾（左）與哈里森（右）。（USA TODAY Sports）

末節巫師並沒鬆懈，雖然遭灰熊一路緊咬，仍保持領先，僅1分領先的情況下米克斯一次關鍵上籃大力提振全隊士氣，史考特（Mike Scott）再適時補一顆三分球帶出一波8：0攻勢，最後順利獲勝。

巫師今天有六人得分上雙，包括雙槍之一的畢爾砍下18分、7助攻，沃爾今天上場27分鐘，繳出13分、4助攻，波特、葛托特（Marcin Gortat）也都有出色表現。

史考特（左）防守M.加索。（USA TODAY Sports）