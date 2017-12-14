NBA》打出25比0猛攻宰黃蜂 火箭豪取11連勝

保羅。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在主場迎戰黃蜂，靠著一波25：0的攻勢領先至終場，火箭靠保羅（Chris Paul）拿下本季新高的31分，最後以108：96贏球。自保羅傷癒歸隊後，火箭近期奪得11連勝，以22勝4敗獨居西部龍頭。

首節剩下4分43秒，火箭還以13：19落後，接下來火箭隊連飆分數，打出25：0的猛攻，保羅在這波攻勢一人就拿13分，直到第二節9分36秒，黃蜂才靠蘭柏（eremy Lamb）的2罰全進才中止得分荒，但此時火箭已經以49：25領先對手，最後火箭也贏得比賽。火箭自保羅歸隊後，至今打出11連勝，而保羅在球隊的12場比賽，火箭全都贏球。

火箭方面，保羅砍下31分、11助攻、7籃板、2抄截的全能成績，哈登（James Harden）21分8助攻，亞里札（Trevor Ariza）13分，板凳出發的E.戈登（Eric Gordon）17分。

黃蜂方面，豪爾德（Dwight Howard）26分、18籃板、3阻攻，奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）18分、11籃板，沃克（Kemba Walker）13分。黃蜂團隊三分球21投僅4中，命中率只有19％，遠低於火箭團隊三分命中率37.8％。

豪爾德（右）。（USA TODAY Sports）