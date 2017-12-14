NBA》雷霆三巨頭狂打鐵、命中率創新低 表現不如隊友們

魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天以100：95於客場險勝溜馬，但「三巨頭」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）三人加起來的總得分、命中率都創下本季新低，而隊友們則合力拿下66分，是此戰雷霆獲勝的關鍵之一。

魏斯布魯克該場17投僅3中、靠罰球7罰3中，得到10分、17籃板、12助攻的「大三元」成績，本季第9次大三元，但他的投籃命中率僅17％；P.喬治全場14投3中拿下12分，安東尼14投4中得到12分。這三人一共45投僅10中得34分，命中率低到只有22.2％，皆為本季新低。

該場魏斯布魯克的投籃命中率僅17％，這是他生涯88場得到大三元表現的比賽中最糟成績；但魏斯布魯克今年奪35次大三元成績，超越名人堂球星「大O」羅柏森（Oscar Robertson）的34次，成為單一年拿到最多大三元的選手。

而雷霆隊友們此戰表現優異，合力拿66分是本季最佳，60.5％的投籃命中率則是本季第二好。其中，中鋒亞當斯（Steven Adams）繳出23分、13籃板的「雙十」表現，阿比恩斯（Alex Abrine）14分。

上賽季魏斯布魯克奪年度MVP，雷霆季前找來P.喬治、安東尼組成「CPR連線」，有著奪冠聲勢，未料例行賽開打後，雷霆戰績不如預期，目前13勝14敗，排在西部第八。

P.喬治。（法新社）

安東尼。（法新社）