中職》2018統一獅萊路跑 新一代南拳媽媽熱力開唱

2018統一獅萊路跑 ，新一代南拳媽媽將在台南棒球場熱力開唱。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅年度球迷盛會「萊路跑2.0」，2018年2月10日將在台南棒球場熱鬧登場，菜鳥秀和各項活動，能與獅隊明星選手近距離接觸，是球迷最期待的活動，正式開放報名後已逼近千人大關，統一獅球團將邀請人氣樂團「南拳媽媽」，準備將近半個小時的精彩表演。

南拳媽媽於2004年成立，出道時便以鮮明的創作風格造成話題討論，也推出過許多膾炙人口的作品，例如「香草把噗」、「牡丹江」、「橘子汽水」等等，仍是KTV排行榜中的熱門歌曲。

南拳媽媽歷經重組，目前成員包括團長彈頭、具有演員身分的洪言翔、中國好聲音強手曹景豪和新女聲陳羽緁，南拳媽媽去年以全新面貌推出的「拳新出擊」大碟。

能夠受邀到棒球場開唱，南拳媽媽表示，從沒想過有這樣的機會，尤其能與路跑活動結合鼓勵大家一起走出戶外動起來，覺得是很新鮮的經驗，加上許久未在台灣有公開的演出活動，很期待能與大家見面，希望所有喜歡棒球或南拳媽媽的朋友可以一起參與這場盛會，感受新一代成員的南拳媽媽所帶來不同的表演風格。

不想錯過一年一度統一獅獅迷同樂會盛會球迷，就在2018年2月10日萊路跑活動，路跑、棒球及音樂饗宴一次體驗，快點搶先網路報名2018年萊路跑獅迷同樂會。報名網址請點此。