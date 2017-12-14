棒球》野茂英雄用8球投1局 4球解決陽岱鋼

Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手對決打者陽岱鋼。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕Nike青棒訓練營今天下午進行結訓賽，只打7局，首局再度交給大聯盟退役名投野茂英雄，用8球連續解決3人，包括去年被他三振的陽岱鋼，最快球速77英里（約123.9公里）。

野茂英雄連續5年參加Nike青棒營，去年曾在結訓賽登板，投1局用21球，並K掉陽岱鋼；今年擔任投手教練，再度上陣，接連面對桃園北科附工曾仲辰、台中西苑高中曾峻岳，都擊出中外野飛球遭接殺。

比照去年，陽岱鋼再度扛第3棒對決野茂，揮出游擊方向滾地球，再傳一壘刺殺出局。兩人2013年和去年都上演過夢幻對決，今年跟2013年一樣，野茂都用4球解決陽岱鋼，去年則是陽岱鋼纏鬥到2好3壞滿球數，被野茂的直球三振，退場時不斷苦笑。

「可能陽岱鋼去年被三振，今年刻意去碰球，對我幫助很大。」野茂受訪時邊說邊笑，陽岱鋼悄悄跑到旁邊偷聽，也忍不住偷笑。

不少在訓練營擔任教練的球員都說，今年參與的高中生素質比往年更好，連看5年的野茂也說：「今年投手陣容非常整齊，很有實力，看他們投球覺得很興奮，期待見到他們的表現。」

Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手。（記者黃志源攝）

Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手。（記者黃志源攝）

Nike青棒訓練營，野茂英雄（右）對決陽岱鋼（左）。（記者黃志源攝）



Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手對決打者陽岱鋼。（記者黃志源攝）



Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手對決打者陽岱鋼。（記者黃志源攝）



Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手對決打者陽岱鋼。（記者黃志源攝）



Nike青棒訓練營，野茂英雄擔任投手對決打者陽岱鋼。（記者黃志源攝）