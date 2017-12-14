NBA》林書豪大「髮」師 網路人氣年度第一

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA台裔球星林書豪雖仍在養傷復健，近年來頻頻搞怪的各式髮型仍吸睛製造話題，依網路搜尋引擎龍頭Google公布年度熱搜榜，豪小子在名人髮型中擊敗勇士衛冕隊人氣後衛柯瑞（Stephen Curry）以及好萊塢眾影劇藝人等競爭者，堪稱頭號大「髮」師。

時裝網站FASHIONISTA報導指出，Google公布今年度各項潮流精品與造型的網路搜尋排行，而名人髮型中林書豪脫穎而出，硬是把第2的柯瑞比下去，連凱蒂佩芮（Katy Perry）、凱特哈德森（Kate Hudson）、荷莉貝瑞（Halle Berry）等眾美女藝人都難攖其鋒。

林書豪剛出道時，原是乖乖牌平頭造型，後來開始解禁大爆發，最出名的包括神似經典漫畫「灌籃高手」中仙道彰造型，大量髮膠固定的怒髮沖冠風格，迄今令人難忘；此外，豪小子也嘗試油頭、西裝頭、綁馬尾，至於今年季前換成象徵黑人圖騰之一的雷鬼髮辮，還引來退休的前籃網球星馬丁（Kenyon Martin）出面狂酸，甚至引發種族歧視等後續爭議，大「髮」師魅力非同凡響。

林書豪髮型多變，成今年Google熱搜代表。（法新社）

林書豪髮型多變，成今年Google熱搜代表。（美聯社）