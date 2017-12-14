爐石戰記》聖誕佳節明星賽 台港澳八位選手將與頂尖好手較勁

來自台港澳的8位選手將與世界頂尖8位高手一同爭奪明星賽近300萬賽事總獎金。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》全明星賽將於12月23日、24日於台北暴雪電競館展開，包括2016年《爐石戰記》HCT世界冠軍賽冠軍Pavel等8位國際知名《爐石戰記》好手，加上「大哥」tom60229等三位台港選手都將應邀出席，昨（13）日由玩家所票選出的前五位選手名單出爐，ahqRoger、ahqWeifu、Virtual、山下智久及Kuonet也將代表台港澳出戰明星賽。

官方所邀請的選手分別為：tom60229（台灣）、Pinpingho（台灣）、Yulsic（香港）、Aaron（新加坡）、Firebat（美國）、JasonZhou（中國）、Kolento（烏克蘭）、Kranich（南韓）、Pavel（俄羅斯）、Purple（加拿大）、Thijs（荷蘭）

暴雪娛樂也規劃由玩家票選的五位選手席次，投票已於13日截止，最高人氣的五位《爐石戰記》選手分別是：ahqRoger、ahqWeifu、Virtual、山下智久及Kuonet，加上前述11位選手，屆時將有16名選手展開對決。

現場活動採購票入場，售票時間自15日晚上6點開始，每日每張門票售價為800元新台幣，23日為16強賽事、24日為八強暨總冠軍賽，「全明星賽」可不是玩玩，賽事總獎金將高達9萬2000美元（約280萬新台幣）。