2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄-我的棒球時代 我是象迷 也是虎迷

「2017職棒傳奇球星公益賽」即將在12月16、17日熱鬧開打，本週《自由體育》都有精采徵文和讀者分享，要各位球迷一起走進時光隧道，回憶那些年的棒球時光。

兄弟象前總教練「教官」曾紀恩簽名球。（神準行銷提供）

文／曹登華

依稀記得職棒三年

身旁同學常常談論龍獅虎象

下課僅僅10分鐘

也可以戴著手套 玩起最風靡的棒球運動

表面上在上課 但檯面下的大家

窸窣的開始傳遞球員卡

討論到底哪個球員卡有價值

那天

跟著同學一起前往立德棒球場

終於知道什麼是棒球

從此 棒球就進入了我的生命中

而我時常帶著簽名球提早到場 只為了得到萬人迷 棒球先生的簽名

在那時一個月只有100元零用錢的年代

常常走進象迷俱樂部的商店

對70元一包的球員卡內心猶豫不決

左摸摸右看看讓自己得到一點心靈的滿足

升上國中

學業變重了

在一次的期中考前夕

課本下面就擺著職棒雜誌

左邊的收音機正播放著比賽

父親氣沖沖的進來房間

關上收音機 抽掉職棒雜誌

還要我把全部的雜誌都交出來

從此之後

我的職棒雜誌 還有存好久才買下的野茂英雄自傳

就再也沒有出現過

雖然我還是藏了球員卡 黃金卡 跟好幾顆簽名球

但與父親卻有了隔閡

國二那年

因為同學是三商後援會的關係

時常有機會看到三商虎比賽

也在因緣際會之下

能夠遇到當時喜歡的球員-陳該發

像個迷妹一樣

默默支持著他好久

但因為家庭的因素 沒多久便搬家離開台灣

在出國前留下了與他的合照 收藏至今

非常感謝當時的同學以及後援會

球迷珍藏與陳該發的合照。（神準行銷提供）

在國外的那些年

網際網路不發達

同學每周剪下棒球報紙 陳該發的報導

郵寄給遠方的我

卻也讓我看到不堪的黑色歷史

我的20多年過去了

龍虎也解散了

看著兄弟象到中信兄弟

換了名稱 換了公司

而我也因為棒球的關係 遇到了另一半

現在我們倆一起看球 一起吶喊 一起看OB 一起回味青春

棒球仍是我生活的一部分 沒有分離