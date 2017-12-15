戴資穎挑戰成池鉉 今日賽事預告與轉播

羽球天后戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事！

杜拜羽球超級系列年終賽，第三天賽事，羽球天后戴資穎將對上世界排名第五的韓國好手成池鉉。

NBA例行賽持續進行，第一場比賽將由湖人在客場挑戰騎士隊。湖人隊上一場面對尼克隊的比賽中，雖然球隊有6人得分上雙，但仍不敵尼克隊「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的37分，終場湖人在延長賽以4分輸球。而騎士隊近況優，近5場比賽取得4勝1敗的佳績，目前東部排名第二，只落後龍頭綠衫軍塞爾提克3場勝差。

另一場比賽將由勇士隊坐鎮主場面隊來訪的小牛隊。勇士隊雖然取得一波七連勝，但陣中柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、帕丘利亞（Zaza Pachulia）、楊恩（Nick Young）全數掛傷兵，總教練柯爾（ Steve Kerr）該想想辦法了！而小牛隊目前再西部排名墊底，想回到5成勝率看來還得加把勁了。精采比賽，請球迷不要錯過！

SBL今日將會有兩場比賽，第一場由裕隆出戰台銀，裕隆新洋將奈維爾與台銀洋將賈西亞之間的對決誰能勝出呢？另一場由台啤出戰富邦，目前排名墊底的台啤會有什麼樣的反撲呢？喜愛籃球的朋友，請準時鎖定轉播囉！

冬季聯盟方面，今日將進行5.6名的排名賽，由歐美聯隊對上日職西軍，兩隊之間誰能贏得比賽呢？喜愛棒球的朋友不要錯過了！

杜拜羽球超級系列年終賽

18:00 戴資穎 VS. 成池鉉（博斯無限台）

NBA例行賽

08:30 湖人VS.騎士 （愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS）

11:30 小牛VS.勇士 （緯來體育台）

SBL例行賽

17:00 裕隆VS.台銀 （緯來體育台、愛爾達體育2台）

20:00 台啤VS.富邦 （緯來體育台、愛爾達體育2台）

冬季聯盟

歐美聯隊VS.日職西軍 （ELEVEN SPORTS）