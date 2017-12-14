杜拜年終賽》戴資穎疑為救球受傷 直落二不敵前球后依瑟儂

第一局 第二局 第三局 戴資穎 18 17 依瑟儂 21 21

第二局

換邊後小戴打出3-1的氣勢，改變首局上網吊小球的策略，幾波強力回拍讓依瑟儂招架不住，但過多失誤仍讓對手逐漸趕上。

泰國球后依瑟儂第二局動作明顯放慢，靠著戴資穎不斷發生失誤仍將比數超前，取得7-5領先。

比賽來到中段，雙方仍呈現拉鋸戰，依瑟儂仍取得9-8的領先。

此局依瑟儂掌控節奏，明顯變得較為緩慢，戴資穎陷入苦戰，仍以10-11遭依瑟儂壓制。

17：49依瑟儂持續以13-12領先，戴資穎為上網救球滑跪撲接，但最終仍無法回擊，還傷了膝蓋，到場邊進行短暫休息。

這次撲接也讓戴資穎節奏大亂，落後分數逐漸被依瑟儂拉開，小戴速度似乎受到影響，持續遭對手左右吊球壓制，一度從4分落後拉回到16-19，但最終仍以17：21吞下首敗，明天對上成池鉉必須全力求勝才有晉級4強的機會。

第一局

面對前球后依瑟儂來勢洶洶，戴資穎在開賽搶下3-1優勢後接連被打出5-1的反擊，兩人不斷在網前來回對拍，依瑟儂迫使戴資穎在網前與左右底角來回，但戴資穎仍能跟上對手節奏，多次用反拍拿下分數，雙方首局就陷入拉鋸的激戰，比賽才開打約15分鐘，戴資穎暫以9-11落後對手。

短暫休息過後，戴資穎不斷吊小球找到依瑟儂防守破口，起初雖拿下3分，但依瑟儂有備而來，不停用大角度強拍回擊，持續取得15-13的領先。

不過依瑟儂隨後發生2波要命失誤，先是掛網沒過，接著回擊又沒進界內，戴資穎一口氣拿回領先優勢，但依瑟儂隨後又打回一波，與戴資穎戰平。

依瑟儂回穩後要回領先優勢，戴資穎雖再靠一次小球拿回分數，但一次關鍵掛網又丟分，依瑟儂最終仍以21：18拿下首局。

賽前報導

〔記者卓佳萍／綜合報導〕羽球年終賽預賽分在B組的世界球后戴資穎，今天凌晨與陳雨菲大戰三局，演出逆轉秀，搶下一勝的小戴預賽次役，今天台灣時間下午5點將面對泰國女將依瑟儂，博斯無線台（MOD208台）將帶來賽事直播。