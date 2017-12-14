電競》五個小美打一隻強化溫斯頓！ 暴雪娛樂旗下遊戲推冬幕節活動

《鬥陣特攻》全新的鬥陣爭霸：雪域獵手，再次推出「小美的雪球大作戰」來歡慶歲末。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕為迎接冬幕節到來，暴雪娛樂旗下四款遊戲將推出應景活動，包括《鬥陣特攻》全新「雪怪大作戰、《暴雪英霸》充滿聖誕氣息英雄造型及冬幕節任務串；《爐石戰記》將從17日開始，為「奧格瑪」及「暴風城」換上應景主題牌桌及特殊節慶表情符號，更有聖誕節的氛圍！

在《鬥陣特攻》部分，即日起至1月2日，將推出五打一的「雪怪大作戰」，五名小美「獵人」將對決一名強化過的「雪怪」溫斯頓，雪怪的生命值及護甲皆經過強化，雪怪必須擊殺獵人五次才能獲得勝利，獵人則需合力擊殺雪怪一次，亂鬥地圖將於重新佈置過的尼泊爾村莊地圖上。

12月13日至1月2日 《鬥陣特攻》冬境樂園將開園。（暴雪娛樂提供）

《暴雪英霸》更重視「造型」，即日起至1月9日推出「冬天爺爺」瑪法理恩、「冬幕助手」維拉以及「歲末之鐮」瑪瑟爾與飛天大薑餅坐騎，玩家都可在遊戲中購買冬季戰利品取得；此外，全新打好基礎英雄組合包也將於14日開始販售，內含八名基礎英雄，為玩家奠定暴雪英霸的第一步。

許多冬幕節造型等著玩家取得。（暴雪娛樂提供）

《魔獸世界》冬幕節將從16日起加入至1月2日止，艾澤拉斯世界兩大主城：鐵爐堡、奧格瑪及達拉然將充滿巨大雪景擺飾；此外，冒險者也可至希爾斯布萊德丘陵搜尋可惡的格林奇，或在《軍臨天下》地城及團隊副本取得全新精心縫製的節慶帽子。

艾澤拉斯全境都會籠罩在冬幕節歡天喜地的氛圍中。（暴雪娛樂提供）

《爐石戰記》冬幕節將於17日報到直至本月底止，暴雪娛樂將奧格瑪及暴風城等地換上應景的主題牌桌，以及特殊節慶表情符號，散播冬幕節的歡樂氣氛；另外，冬幕節旅店大亂鬥將於12月21日至24日登場，在這次旅店大亂鬥贏得第一場對戰，即可獲得三包《爐石戰記：冰封王座》卡牌包。

《爐石戰記》濃濃冬日氛圍的主題牌桌將陪伴玩家歡度冬幕節。（暴雪娛樂提供）