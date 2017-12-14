羽球》戴資穎屠殺世界前10名好手 唯獨對她勝少敗多

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎今在杜拜年終賽第二戰以直落二不敵泰國天才少女依瑟儂，苦吞一個月來首敗，這位年僅22歲的泰國好手獲勝後也成為世界排名前10中首位對戴資穎勝多敗少的選手，嚴然成為戴球后的心頭大患。

根據世界羽球聯會官網統計，戴資穎上次以直落二輸球要回到今年6月下旬的澳洲羽球超級賽，當時戴資穎以19：21、12：21不敵日本好手山口茜，沒想到事隔半年戴資穎再度吞下直落敗。

而來自泰國的依瑟儂曾在去年短暫登上世界球后寶座，生涯共與戴資穎交手19回，取得10勝9敗的上風，最近10次與交手更是拿下6勝4敗的優勢，頗有「戴資穎殺手」的架式。

而這難得的對戰紀錄也讓依瑟儂成為世界前10名好手中，第1位對戴球后勝多敗少的選手。

世界排名 選手 對戴資穎戰績 2 山口茜 5敗5勝 3 辛度（P.V Sindhu） 8敗3勝 4 馬琳（Carolina Marín） 5敗4勝 5 成池鉉 15敗9勝 6 依瑟儂（Ratchanok Intanon） 9敗10勝 7 奧原希望 3敗3勝 8 陳雨菲 5敗0勝 9 何冰嬌 2敗1勝 10 內維爾（Saina Nehwal） 8敗5勝

依瑟儂成為戴資穎至今最難對付的對手。（法新社）