LOL》BeBe：六年前選擇當電競選手是正確的

J Team日前在官方臉書專頁推出「BeBe選手之路：選擇造就了我的人生」專訪影片。（取自「BeBe選手之路：選擇造就了我的人生」專訪影片）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕LMS台灣明星隊在本屆《英雄聯盟》全明星賽打出亮眼成績，連挫南韓、歐洲與東南亞強敵，AD選手BeBe雖然屬「退休」身分，卻接連打出四連殺、五連殺成績，在選手生涯最後打出這樣表現，可謂「華麗謝幕」，母隊J Team也於12日在官方臉書專頁推出「BeBe選手之路：選擇造就了我的人生」專訪影片，內容十分動人，同時也訪問到他的TPA前隊友，帶大家看見另一面的BeBe。

影片開頭直接帶大家搭乘時光機，回到2012年10月14日，位於美國洛杉磯舉辦的第二屆《英雄聯盟》全球總決賽，一股「老TPA」迷的回憶湧上身，那年的奪冠更是台灣「團隊」史上首次電競大賽冠軍。

「如果六年前我沒有選擇當電競選手的話，或許我只是一個熱愛打電動的人。」本名張博為的BeBe直呼他本來沒有想當職業選手，卻在求學階段，三位與他最親的親人相繼離開，給他人生最大打擊，成績從此一落千丈，電動就此成為陪伴他的唯一依靠。

專訪影片更採訪當年他的TPA隊友MiSTakE、Lilballz、Stanley，三位前隊友也透露BeBe為人不知的一面，外表總是笑笑、與人為善的BeBe卻是團隊中求勝心最強的一位，Lilballz更十分推崇BeBe對於遊戲理解的能力。

接著，BeBe也從TPA 1.0談到換血後的TPA，是如何在S4被外媒評為「非韓最強」的情況下在世界賽小組賽滑鐵盧，隨後則是改名成J Team後，又是為何在2016年夏季賽第一名情況下，卻在季後賽輸給閃電狼。

BeBe也透露，他自己在S6季末就想退休，只是覺得自己狀態不錯，而隊伍又暫時找不到人，他便續戰一年，專訪中，他也提到「覺得滿對不起FoFo」，看到今年夏季賽輸給ahq，FoFo淚灑全場時，他也同樣難過。

最後，BeBe也說，回想六年前的選擇，他認為踏上電競選手是正確的，「我退役後我會選擇繼續留在J Team，然後會先以實況主的身分跟大家見面，我是BeBe張博為，謝謝你們」。