英超》席爾瓦梅開二度 曼城戰績獨走

席爾瓦（David Silva）單場進兩球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第17輪，英超榜首曼城隊作客挑戰斯旺西。曼城靠著席爾瓦（David Silva）「梅開二度」、德布勞內（Kevin De Bruyne）與阿奎羅（Sergio Aguero）各進一球的情況下，終場以4：0擊敗斯旺西，取得英超聯賽15連勝的新紀錄。

第27分鐘，貝納多（Bernardo Silva）在右路將球傳給在禁區內的席爾瓦，席爾瓦把握機會將球踢入，曼城率先破蛋1：0領先斯旺西。第34分鐘，曼城在禁區外圍獲得自由球的機會，德布勞內右腳勁射破門，助曼城拉開分差2：0領先。

到了下半場第52分鐘，席爾瓦在小禁區內再次接獲斯特林（Raheem Sterling）的短傳球，起左腳破門，曼城3：0領先。第85分鐘，阿奎羅一過三直接殺到禁區內起右腳打向遠門柱，助曼城鎖定勝局4：0斯旺西。

值得一提的是，曼城總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）目前已經手握五大聯賽中3個聯賽的最長連勝紀錄。西甲2010-11賽季，瓜迪奧拉在巴薩取得了16連勝，德甲2013-14賽季，他在拜仁慕尼黑完成了19連勝，英超2017-2018賽季，曼城15連勝的紀錄仍在繼續。

賽後，曼城以16勝1和49績分排在第一位，而斯旺西以3勝3和11敗12積分排名墊底。

席爾瓦與總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）（路透社）