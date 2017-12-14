SBL Live》璞園團結單節合砍35分 上半場結束49：44領先裕隆

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 14 35 49 裕隆 25 19 44

第二節

次節開始，璞園靠著替補的施晉堯、簡浩合砍16分，一下子將兩隊拉近到僅有2分之差，簡浩更是4投4中，一個人就連拿10分，戴維斯中距離出手命中追平分，接下來璞園發揮團結力量打出一波22：9的攻勢，以38：34反領先裕隆4分，戴維斯上演精彩的反手灌籃，也迫使裕隆喊出暫停。

暫停結束後，林金榜先切入上籃得手，不過裕隆柯旻豪擺脫防守得分，吳岱豪籃下出手得分，不過此時璞園的團隊犯滿，讓裕隆有機會站上罰球線，穩罰拉近兩隊比數，不過接下來陳世杰加速切入上籃要到犯規，先完成三分打，接著又利用裕隆發球失誤，再度切入得分，也讓璞園在單節就砍下35分，上半場打完以49：44領先裕隆。

第一節

首節一開始，裕隆就搶下球權，胡凱翔先在中距出手命中得分，裕隆外援奈維爾接獲隊友助攻中距離出手也命中，加上璞園連續發生三次失誤，讓裕隆一開賽就打出一波6：0的攻勢，不過接下來璞園彭俊諺在外圍三分線找到空檔，出手幫助璞園開張，不過奈維爾在籃下出手又得2分，雖然彭俊諺又飄出一顆三分球，企圖幫助璞園拉近比分，不過璞園首節就出現6次失誤，替補上場的崔國增外線出手命中，拉開兩隊比數，讓裕隆在第一節結束以25：14領先。

賽前

璞園對上裕隆，裕隆洋將「勵志哥」奧斯丁因傷將缺陣一個月，儘管裕隆趕緊找來去年曾效力台銀隊的奈維爾救火，所以這場裕隆將馬上派出奈維爾對上有著戴維斯坐陣的璞園隊。

先發陣容

璞園：

簡偉儒、彭俊諺、李啟瑋、戴維斯、吳岱豪

裕隆：

胡凱翔、呂政儒、柯旻豪、李德威、奈維爾