NBA》「CPR連線」頻短路 沃神：喬治可能會被賣掉！

沃神受訪時推測，前鋒喬治可能會被雷霆賣掉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今夏招募喬治（Paul George）和安東尼（Carmelo Anthony），與上季年度MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）組成「CPR連線」，季前被美媒評為足以撼動勇士霸權的超強組合，未料雷霆至今只繳出13勝14敗成績。而今天美國知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarski）推測，搞不好會在本季的交易截止日前，雷霆「CPR連線」就會面臨拆夥。

「如果雷霆持續表現不佳，那要不要把喬治交易出去的決定會更容易，畢竟雷霆本季的奢侈稅高達2400萬美元（約7.2億台幣），對他們這支市場不大的球隊來說，是一筆相當大的負荷。」沃神說。

喬治本季場均20.6分、5.8籃板、3.2抄截，數據仍相當亮眼，但與安東尼、魏斯布魯克之間的「CPR連線」卻始終無法產生良好得分效應，讓雷霆目前僅打出13勝14敗的戰績，在西區排名第8，落後首位的火箭有9.5場勝差。

雷霆本季組新三巨頭，戰績卻遠不如預期。（資料照，美聯社）

雷霆昨天雖以100：95於客場險勝溜馬，但「三巨頭」魏斯布魯克、喬治、安東尼）三人加起來的總得分、命中率都創下本季新低，反而隊友們則合力拿下66分，是此戰雷霆獲勝的關鍵之一。

喬治雖然還有兩年合約，不過到了明年夏天，有權在明年夏天跳出合約成為自由球員，這絕對會影響到喬治現在的交易價值。據悉，大多數NBA球隊高層都依然相信喬治在明年會去湖人隊。