MLB》馬林魚遲來的發文感謝怪力男 球迷們怒了

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚為了壓低團隊薪資，清倉大拍賣，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon），昨天又交易掉明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）。馬林魚官方臉書、推特等社群媒體，在台灣時間今天凌晨才貼出感謝史坦頓、歐蘇納等話語，卻慘遭球迷狠批。

史坦頓在9日被交易至洋基，而歐蘇納是昨天被交易至紅雀，馬林魚在今天凌晨發文，感謝史坦頓、歐蘇納過去在球隊的付出。不過，《Yahoo Sports》指出，相較歐蘇納，史坦頓已經被交易至快一週的時間，大多數球迷認為馬林魚的發文，是不真誠、或是太晚才發。

許多球迷紛紛在馬林魚官方臉書、推特等社群媒體留言批評，一名球迷說，「兩張照片？這兩張要花這麼久的時間？可悲，史坦頓可是會在球隊十年的人阿。」；另名網友則說，馬林魚的季後動作，不像是關心球迷；也有球迷揚言不再支持馬林魚。

外媒指出，馬林魚隊一系列的動作，已經為他們省下3750萬美元的薪資，接近團隊薪資9000萬美元的目標，這讓馬林魚能負擔主力外野手耶利奇（Christian Yelich）的薪水，目前沒有要交易的計畫，但傳出耶利奇有可能也想離隊。

歐蘇納（左）、史坦頓（中）、耶利奇（右）。（資料照，美聯社）

史坦頓。（資料照，美聯社）