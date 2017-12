球哥與詹皇。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今做客騎士,根據ESPN報導,「球哥」波爾(Lonzo Ball)可能收到一份意外驚喜?騎士球員昨赴醫院探望病童,其中一位名為Andrew的小孩向詹姆斯(Lebron James)提出一個願望,「能為我在波爾頭上扣籃嗎?」

詹姆斯豪不吝嗇給予回應,「I got you!」並與Andrew擊掌,不過他接著笑說:「他(波爾)應該不會出現在我的進攻路線裡,他一旦看到我要起飛,估計就會閃開了。」

詹姆斯本季出賽28場,平均上場37.2分鐘,繳出28.2分8.2籃板9助攻1.4抄截1.1阻攻的全能數據。

This young fan had a specific request during LeBron's hospital visit. pic.twitter.com/GQErXmY50h