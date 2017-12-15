NBA》右手肘受傷成契機 詹皇投射超進化

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）自從進入NBA就展現出驚人的超強的身體素質和運動天賦，被外界譽為現今籃壇第一人，不過就算他即將成為一名33歲的沙場老將，但他仍不斷持續進化，不僅投籃命中率高達58.3%，三分球也有42.2%，每場可以投進2顆三分球，都創下生涯新高，進攻威力大增。

詹姆斯闖蕩NBA長達15個球季，三分外線投射並不突出，生涯命中率僅有34.4%，而2年前的12月更一度低到只有28.5%，不過本季卻化身為神射手，三分球單場平均投進2顆，命中率高達42.2%，比聯盟頂尖球星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）還要來得高，而兩分球命中率高達63.8%，也是生涯單季新高。

根據ESPN記者馬克麥納（Dave McMenamin）透露，詹姆斯在上季總冠軍賽中，右手肘突然出現宛如網球大小的腫塊，為了減輕疼痛感，詹皇不得不調整投球姿勢，而雖然傷勢已經康復，但他仍採用新的投籃姿勢苦練，此舉也在本季收到好效果。

厄文走後，詹皇扛起球隊進攻重任，近期帶領騎士打出15勝1負的佳績，三分球命中率破45%，整個賽季是否能維持這樣的火燙手感，也將會是騎士本季能夠走多遠的關鍵。