MLB》史坦頓如何成為打擊怪物？ 前打教揭秘

史坦頓。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「怪力男」史坦頓本週已正式披上洋基球衣亮相，而他究竟如何成為單季59轟的「打擊怪物」，也讓紐約媒體相當好奇，《紐約郵報》訪問到曾在馬林魚、洋基執教的潘特蘭（Jeff Pentland），由他來揭開「怪物」的秘密。

「他是位自學成才的打者。」71歲的潘特蘭前年曾擔任洋基打擊教練，在2014年也曾是馬林魚體系的打擊統籌，在球季和休季期間都和史坦頓有過密切合作。

潘特蘭認為，史坦頓過去是個會打棒球的美式足球員，他讓自己成為頂尖打者，而秘訣無他，完全是勤練而來，「他做到其他打者不會做的事。」

儘管史坦頓今年以132分打點、59轟和168支安打的超猛表現，成為本季國聯打點王、全壘打王和銀棒獎得主，也登上MVP寶座，但他其實曾經不太會打滑球，而不擅打內角偏低的球路。

曾在馬林魚、洋基執教的潘特蘭。（取自紐約郵報）

潘特蘭透露，史坦頓的這兩項弱點，就靠自己用餵球機器和打擊座彌補過來，「他在小聯盟較低層級時打不到滑球，所以就將餵球機器調高一些，好讓進球角度有些偏本壘板外側，或是正好在好球帶邊緣。」

「他教自己能夠辨識滑球，每天花好幾個小時練習，這是大部分打者做不到的，因為他們都想打紅中球。」潘特蘭說。

至於史坦頓使用打擊座的方式，也讓潘特蘭驚訝，認為以他這種198公分、118公斤的大塊頭，加上手臂又長，要能利用打擊座打中球心，實在非常不容易，「他是那種如果達不到想要的效果，就會打上好幾個小時的人。」

潘特蘭曾指導過邦斯、索沙、謝菲爾德、A-Rod、貝爾川等強打者，「史坦頓是我合作過最喜歡的球員之一，工作態度實在令人不可置信。」

史坦頓到了洋基之後，潘特蘭認為他一定會有些緊張，但相信他可以用力量來克服，還說，「我看到一些他的加盟記者會照片，我從來沒看過他那麼開心。」