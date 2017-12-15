MLB》太貴？ 響尾蛇要賣「Z魔神」 美媒分析三原因

葛蘭基。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇把當家王牌「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）擺上交易台，即使他還有4年1.27億美元（約新台幣38.3億）的合約，仍傳出4支球隊有興趣。美國《Yahoo Sports》分析，葛蘭基已經34歲、加上薪資高，想清出薪資空間簽回今年大放異彩的馬丁尼茲（J.D. Martinez）等等，都是可能的因素。

葛蘭基在2015年季後與響尾蛇簽下6年2.065億美元（約62.05億新台幣）的超大合約，2016年卻投出13勝7敗防禦率4.37的成績，表現不如預期。今年葛蘭基重拾身手，繳出17勝7敗、防禦率3.20成績。

《Yahoo Sports》指出，首先，葛蘭基還有著4年1.27億美元的大約，即使是超級巨星，這也是筆很大的數目，而且也要考量到葛蘭基的年紀，雖然他在今年表現很棒，但從明年開始至他37歲前，葛蘭基每年的薪水平均高達3450萬美元，薪資太高，響尾蛇若要交易他，不可能在交易中完全擺脫葛蘭基的合約，需負擔部分薪水。

其次，葛蘭基是今年響尾蛇唯一吃下200局的投手，但球隊陣中還有一群年輕有力的先發群，包含雷伊（Robbie Ray）、沃克（Taijuan Walker）、高德利（Zack Godley）、孔賓（Patrick Corbin）等好手，其中雷伊投出15勝5敗防禦率2.89的生涯年表現，力圖重振威風的孔賓也有14勝表現；再者，響尾蛇清出薪資空間，讓他們可以簽資深老將來補強先發輪值、或是加強打線，像是簽回馬丁尼茲。

《Yahoo Sports》認為，響尾蛇若能找回馬丁尼茲很棒，但少了葛蘭基，響尾蛇先發輪值少了一名大將，若先發群空缺無法解決，很難說簽回馬丁尼茲會比葛蘭基更好。

葛蘭基。（資料照，法新社）