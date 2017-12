台灣灌票張泰山補進明星賽 澳洲職棒嚇壞了

澳職臉書小編對於張泰山的票數感到不可置信。(取自臉書)

〔體育中心/綜合報導〕澳洲棒球聯盟明星賽,蔣智賢、張進德和林智勝均入選世界隊,而張泰山則進入外卡名單,由球迷投票決定,未料台灣球迷太踴躍,票數碾壓其他候選球員,讓澳職臉書小編嚇壞了。

根據澳職官網指出,總計有超過1萬2000名投票者,光是張泰山就拿到1萬834張票,得票率9成以上;票數第二的海盜野手蘇齊伊(Michael Suchy),雖然只有544張票,仍攜手張泰山搭末班車入選世界明星隊。

張泰山補進世界明星隊,全隊23人中就有4名台灣打者,僅次於15名美國人,另有2名日本、1名荷蘭、1名委內瑞拉。

世界隊外卡投票結果:

張泰山 (10,834) 入選

Michael Suchy (544) 入選

Rodrigo Ayarza (440)

Adam Weisenburger (430)

Garrett Whitley (275)

Over 12k votes were cast, and going to the ASG thanks to your votes are Tai-Shan Chang (@AdelaideBite) and Michael Suchy (@SydneyBlueSox)



TOP 5:

Tai-Shan Chang (10,834 )

Michael Suchy (544)

Rodrigo Ayarza (440)

Adam Weisenburger (430)

Garrett Whitley (275) pic.twitter.com/QQIzGBjlzL