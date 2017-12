杜蘭特。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今擊敗小牛取得八連勝,比賽進行至第三節時,場上出現一個有趣的畫面,在一次進攻時,球不慎出界打到坐在場邊的女球迷,貼心的杜蘭特(Kevin Durant)馬上上前查看,並給了球迷一個吻。

被問及是否曾這樣親過球迷,杜蘭特賽後受訪時笑說:「是的,這是我第二次親球迷。」

杜蘭特此戰上場34分鐘23投15中,攻下全場最高36分11籃板,外帶7助攻2阻攻的全能表現,也是本季第三度砍下至少35分10籃板5助攻的成績,前兩次分別為對上活塞及黃鋒。

KD says it's the second time he's kissed a fan, and a look from the other side pic.twitter.com/e1Jm6oNNpD