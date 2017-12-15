LOL》LMS第八隊「Team Afro」現蹤！ 韓籍總經理親任溝通橋梁

原華義SPIDER出賽權轉移給普儸電競Team Afro，出征2018春季賽。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕盛傳已久的《英雄聯盟》LMS賽區第八支戰隊消息終於出爐，華義SPIDER將出賽權轉移給普儸電競Team Afro，並與南韓第一電競娛樂公司KONGDOO策略聯盟，未來將著重電競結合娛樂，同時引進大數據分析系統，除帶領隊伍爭取LMS好成績外，普儸電競未來也將發展遊戲實況主、賽事主播、網路節目等電競項目。

普儸電競創辦人暨執行長符景翔與南韓電競娛樂公司KONGDOO CEO徐庚鐘簽署合作。（記者陳耀宗攝）

今（15）日揭幕記者會上，普儸電競總經理崔宰源公布戰隊名單，網羅到原華義教練「YO」范植威、上路及打野Ninuo、Epic，同時引進兩位韓援Mareritt與Dalka，加上輔助選手Zest，積極備戰2018春季賽，目標劍指四強。

普儸電競創辦人暨執行長符景翔表示：「從小熱愛電競賽事並夢想成為電競產業中的一員，很開心可以完成小時候的夢想。我們也希望可以藉由普儸在電競人才培訓的系統及資源，以及南韓合作夥伴們的支援，可以幫助更多台灣青少年培養新的電競職業觀念，並且能在國際舞台受到關注，同時使普儸成為台灣電競產業發展的推手之一」。

談到籌組戰隊契機，來自南韓的崔宰源表示，他從1997年到2005年住在台灣，台灣電競產業令他印象很深刻，認為成長空間非常大，他也相信台灣年輕人的實力跟團隊合作，可以得到更高世界大賽的目標。

同樣有心進軍電競產業的符景翔在今年年初一封Email寄給施文彬請求幫助，施便幫助其與Riot、華義牽線，後來「四方會談」達成共識，接手華義SPIDER的2018春季賽資格，正式參賽，施文彬也任Team Afro的榮譽領隊。

在台灣電競協會理事長施文彬（右）牽線下，崔宰源（中）與符景翔（左）的電競夢終於實現。（記者陳耀宗攝）

談到未來台、港、韓三國選手如何溝通，崔宰源表示他將親自前往第一線，做選手間的溝通橋樑，「我以前有打過LOL，我發現如果要更了解台灣選手到底在想甚麼，其實真的要每天一起住，一起參加團練，選手也教我怎麼打」。

Team Afro也將引入大數據分析系統作為後勤團隊的一環，符景翔表示，數據分析可以幫助隊伍更明確迅速地看到對手的弱勢，也讓自家戰隊利用這點快速做出判斷，贏得比賽。

榮譽領隊、台灣電競協會理事長施文彬也補充，一支隊伍之所以可以變成常勝軍，後勤非常重要，「SKT或是閃電狼之所以可以拿到這麼好成績，除了選手外，後勤非常重要，有好的後勤就有好的成績」。

Team Afro與KONGDOO策略聯盟，最重要的一點自然是讓戰隊可以「自力更生」，KONGDOO CEO徐庚鐘指出：「南韓電競產業主要是大企業為了品牌宣傳用，但我們是設立戰隊以後，內部必須要提出企劃與宣傳公司合作賺錢，所以電競與娛樂自然結合，模仿娛樂公司的方式來做」。

「因為KONGDOO對於包裝選手很了解，透過合作來幫台灣重新建立藝人跟娛樂電競節目。」符景翔表示，與KONGDOO合作取經的原因便是對方已經可以將電競純粹作為收入來源之一，未來公司會非常著重在電競娛樂這塊，從最基礎的選手體態做調整，並發展出遊戲實況主、賽事主播、網路節目等電競項目。

KONGDOO CEO徐庚鐘。（記者陳耀宗攝）

未來Team Afro戰隊基地將落腳在台北市內湖區瑞光路上，設有會議室、團練室、直播間、攝影棚與健身房。（記者陳耀宗攝）

未來Team Afro戰隊基地將落腳在台北市內湖區瑞光路上，設有會議室、團練室、直播間、攝影棚與健身房。（記者陳耀宗攝）