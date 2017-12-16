馬刺戰火箭 今日賽事預告與轉播

馬刺一哥雷納德（Kawhi Leonard）。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事！

NBA方面，雷霆將在客場挑戰七六人隊。雷霆目前以13勝14敗暫居西部第八；七六人隊上一場比賽以118：112擊敗灰狼後也中止了4連敗，兩隊想成為A半段球隊還得加把勁了！

另一場比賽將上演「德州內戰」，聯盟龍頭火箭坐鎮主場迎戰馬刺。火箭近期連勝不止，已經取得11連勝，上一場面對黃蜂的比賽中，哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）聯手攻下52分，板凳第六人戈登（Eric Gordon）也有17分的進帳，終場就以108：96擊敗黃蜂隊。

而馬刺隊目前以19勝9敗暫居西部第三，馬刺隊近況同樣不錯，近5場取得4勝1敗的成績，陣中大將雷納德（Kawhi Leonard）傷癒歸隊，將帶給球隊攻守兩端更多的幫助。兩隊之間的對決誰能勝出呢？精采比賽，請球迷不要錯過！

SBL今日將會有兩場比賽，第一場由台銀出戰金酒，金酒洋將拉莫斯場均25.8分暫居得分王，台銀洋將賈西亞場均24.5分排在第二，兩位洋將的對決誰能勝出呢？另一場由台啤出戰達欣，目前排名第一的達欣與墊底的台啤會擦出怎樣的火花呢？喜愛籃球的朋友，請準時鎖定轉播囉！

冬季聯盟今天將進行季後賽，中午12點第一場由中職聯隊對上韓職聯隊，第二場比賽由日職東軍挑戰日本社會人。中職聯隊能否擊敗韓職聯隊闖進冠軍賽呢？請球迷敬請期待！



NBA

08:00 雷霆vs七六人（Eleven Sports）

10:30 馬刺vs火箭（愛爾達、緯來）

冬盟

11:55 韓職聯隊_VS_中職聯隊（Eleven Sports）

17:55 日職東軍_VS_日本社會人（Eleven）

SBL

17:00 臺銀VS金酒（緯來）

19:00 達欣VS台啤（緯來）