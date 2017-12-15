相隔19年再次來台 葛雷諾中文告白：我很想你們！（影音）

〔記者徐正揚／台北報導〕前兄弟象洋將葛雷諾相隔19年再次來台，明、後兩天將參加在天母球場舉行的2017職棒傳奇球星公益賽，他用依舊流利的中文跟球迷說「我很想你們！」。

前兄弟象球星葛雷諾。（記者陳志曲攝）

葛雷諾昨天深夜飛抵台灣，今天見到老隊友李居明、王俊郎，還有老對手黃平洋、羅世幸、陽介仁、謝長亨，興奮地逐一熱情擁抱，當場就用英、中、台語夾雜聊了起來。

三位前兄弟象球星王俊郎（左起）、葛雷諾與李居明開心互動。（記者陳志曲攝）

前兄弟象球星葛雷諾（後左）出席2017職棒傳奇球星公益賽前記者會，與前味全龍球星陽介仁（後右）開心擁抱。（記者陳志曲攝）

葛雷諾用在賽前記者會上，用依舊流利的中文說「大家好，好久不見，台灣的球迷，我很想你們！」，他表示，很珍惜在中職打球的那段時光，他永遠都愛台灣。

葛雷諾指出，兩年前兄弟曾經邀請他回來，礙於與大聯盟春訓撞期無法成行，季後又被邀請，因為要忙冬季棒球又錯過，這次行程總算可以配合。

「我愛台灣，回台灣就像回家一樣，如果可以，只要有類似活動，我每年都想回來。」他說。

職棒傳奇球星公益賽將於明、後天下午1時30分各舉行1場，明天由味全龍對三商虎，後天是兄弟象對統一獅，門票收入扣除相關費用後，將捐贈偏鄉基層球隊作為參加比賽經費。

前兄弟象球星葛雷諾秀出中文簽名。（記者陳志曲攝）

中華民國職棒退役聯盟秘書長羅世幸（左起）、前兄弟象王俊郎、葛雷諾、李居明、中華民國職棒退役聯盟會長黃平洋、前味全龍球星陽介仁與前統一獅球星謝長亨合影。（記者陳志曲攝）