即時新聞
影音
娛樂
汽車
時尚
體育
3C
評論
玩咖
食譜
健康
地產
專區
TAIPEI TIMES
即時
報紙
棒球
MLB
中職
日職
業餘
學生棒球
旅外
其它
籃球
NBA
SBL/WSBL
學生籃球
旅外
林書豪
其它
競技
高球
羽球
桌球
奧運
其它
網球
足球
休閒
路跑
自由車
其它
電競
賽況
影音
專欄
NBA
SBL
MLB
瓊斯盃
日職
2017年12月13日
（7場）
結果
114
老鷹
123
騎士
結果
103
金塊
84
活塞
結果
109
湖人
113
尼克
結果
98
巫師
103
籃網
結果
89
馬刺
95
小牛
結果
118
七六人
112
灰狼
結果
92
太陽
99
國王
2017年12月14日
（9場）
結果
100
雷霆
95
溜馬
結果
87
灰熊
93
巫師
結果
106
快艇
95
魔術
結果
118
金塊
124
塞爾提克
結果
102
拓荒者
95
熱火
結果
100
爵士
103
公牛
結果
108
公鹿
115
鵜鶘
結果
115
暴龍
109
太陽
結果
96
黃蜂
108
火箭
2017年12月15日
（5場）
結果
111
尼克
104
籃網
結果
105
活塞
91
老鷹
結果
112
湖人
121
騎士
結果
96
國王
119
灰狼
結果
97
小牛
112
勇士
2017年12月16日
（11場）
08:00
0
拓荒者
0
魔術
08:00
0
熱火
0
黃蜂
08:00
0
快艇
0
巫師
08:00
0
活塞
0
溜馬
08:00
0
雷霆
0
七六人
08:30
0
爵士
0
塞爾提克
08:30
0
籃網
0
暴龍
09:00
0
公牛
0
公鹿
09:00
0
老鷹
0
灰熊
10:00
0
鵜鶘
0
金塊
10:30
0
馬刺
0
火箭
2017年12月14日
（2場）
結果
65
富邦
74
達欣
結果
104
璞園
83
裕隆
2017年12月15日
（2場）
18:00
14
裕隆
11
台銀
20:00
0
台啤
0
富邦
SBL Live》裕隆盼止敗 「救火洋將」奈維爾力尬賈西亞
2017/12/15 17:58
球隊
第一節
第二節
第三節
第四節
總分
裕隆
台銀
第一節
相關關鍵字：
SBL
新聞送上來！
快加入APP、LINE好友
iOS
Android
APP下載
LINE好友
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
SBL》300公斤壓場 布拉勝塞勒
SBL》奈維爾救援失敗 裕隆2連敗
SBL》「重量對決」達欣布拉vs富邦勇士塞勒 布拉面子、裡子雙贏
SBL》奈維爾救火無效！ 璞園13顆三分球、破百分教訓裕隆
SBL》今重量級對決！布拉沒感覺
推薦新聞
路跑》台北馬拉松週日起跑 台、非、韓三巨頭站台
2017/12/15 18:15
HBL》陳芷英、陳孟欣繳雙十 率普門擊敗北市陽明
2017/12/15 17:14
高球》菁英訓練營週六開訓 「潘政琮練習果嶺」亮相！
2017/12/15 16:40
LOL》LMS第八隊「Team Afro」現蹤！ 韓籍總經理親任溝通橋梁
2017/12/15 16:22
MLB》與怪力男組雙50轟連線 賈吉迫不及待
2017/12/15 14:46
即時戰況
SBL
裕隆
14
:
11
第一節
台銀
預告賽程
SBL
台啤
-
:
-
2017-12-15 20:00
富邦
熱門新聞
羽球》這幾球超神！ 戴資穎讓中國新星又跪又趴（影音）
羽球年終賽》驚魂一戰！戴資穎大逆轉打退中國陳雨菲
羽球》為球后集氣！ 戴資穎要晉級只有一個方法
杜拜年終賽》戴資穎直落二不敵前球后 苦吞年終賽首敗
圍棋》黑嘉嘉遭強國棋手轟「台獨」 中網友竟造反了
自由時報體育頻道
電腦版
/
手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.