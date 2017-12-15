鬥陣特攻》美女實況主太吸睛！ 簽名會粉絲擠爆電競館

MDT三位美女實況主，由左至右分別是：Oasis、Fasffy、The Loserfruit。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥全明星表演賽15日於台北暴雪電競館展開，首場對決由M17對上實況主隊伍MDT，儘管M17拿出職業隊身手，輕鬆三連勝收下勝利，晉級四強戰，但賽後MDT才拿出「真實力」，在簽名會上粉絲人數強壓對手，可說是「輸了裡子贏了面子」。

粉絲們排隊等著給實況主們簽名。（記者陳耀宗攝）

本次MDT由歐美知名實況主所組成，是八支隊伍唯一一隻非職業選手所組成，算是本屆全明星賽中的「舒緩劑」，包括被譽為「美服第一奪命女」的Kephrii、三位美女實況主The Loserfruit、Oasis、Fasffy與McCreamy、Heykatie兩位實力也十分強悍的成員。

或許也是因為眾知名實況主的實力響亮，賽後吸引了許多粉絲排隊簽名，Kephrii十分親人，不管是簽名、自拍樣樣來，三位美女The Loserfruit、Oasis、Fasffy同樣具備高人氣，也為《鬥陣特攻》明星賽首日打響名號。

被譽為「美服第一奪命女」的美國實況主Kephrii。（記者陳耀宗攝）

美女實況主The Loserfruit。（記者陳耀宗攝）

美女實況主Oasis。（記者陳耀宗攝）

Oasis與粉絲玩自拍錄影。（記者陳耀宗攝）

美女實況主Fasffy。（記者陳耀宗攝）