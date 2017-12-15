冬盟》火球派左腕從神勇到神隱 張朝盛說分明

張朝盛。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕2015年U18世界盃台灣隊國手，球速能飆到近150公里的左投張朝盛，過去一年多幾乎神隱，現就讀國體大二年級的他，日前在大專盃復出先發，並支援冬盟歐美聯隊，有不少球迷好奇張朝盛近況如何。

張朝盛表示，去年平鎮高中三年級畢業前夕，有一次隊內分組比賽投3局，他忽然覺得左手不舒服，後來左手五指末端都沒感覺，往後站在投手丘準確投進捕手手套都成了奢求，經醫生檢查，診斷是左手肘神經被壓迫，導因是長期疲勞所累積。

從平鎮畢業後，升上國體張朝盛左手五指末端仍沒感覺，狀況絲毫不見起色，大一他只投過2場比賽，單場最多投不超過10球，根本無法丟進好球帶，他回憶，「當時真的很慌，很擔心以後無法再投球了。」

青棒左投能飆到近150公里速球，張朝盛吸引許多國外球探目光，原本有機會和美職球隊簽約，因左手出現不明原因，以往神勇的黃金左腕長期神隱，也讓他旅外夢醒時分。

今年暑假升上大二張朝盛忽然「不藥而癒」，左手有感覺了，前一陣子大專盃對嘉義大學，他先發4局只失1分，最快球速145公里，他說，「很興奮，應該是在大學有充分休息，感覺控球比高中時更好了。」

張朝盛說，要感謝龔榮堂教練一直鼓勵他、給他機會，才能從逆境中翻轉，重新回到過去投球水準，「大家沒有放棄我，一直幫我，我也不能放棄自己，未來仍會以旅美為目標。」

張朝盛。（記者羅志朋攝）