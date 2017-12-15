羽球年終賽Live》球王真難打！周天成1：2遭安賽龍拍落

1 2 3 周天成 16 21 16 安賽龍 21 14 21

第3局

決勝的第3局，安賽龍連著2次吊短球沒過網，周天成4：2領先，然而小天在截擊時把球打高了，反作給安賽龍殺球機會，4：4平，安賽龍再故技重施，殺出6：4逆轉，周天成一路追趕，半局前最後一殺球，安賽龍挑戰出界成功，11：7。沒能像上一局做困獸之鬥，一路維持5分差的小天，被安賽龍逼出賽末點，吊球沒進，16：21輸掉第3局。

第2局

周天成網前殺球，次局從落後連擊3分要回領先，不料安賽龍輕鬆扳平後，再殺到壓邊線界內一球連拿4分，11：7半局領先周天成。

不過在片刻休息後，小天上場連得4分，追成11：11平，好不容易要到的領先，又在安賽龍網前吊小球再拉鋸為12：12。周天成以其道還至其人之身，安賽龍沒能截擊網前的球，觸網讓小天再添得分數，並開出一波6：0高潮，小天遂以21：14拿下第2局。

第1局

面對世界球王，周天成開局先要到3：1領先，不過球王也非省油的燈，連追3分4：3逆轉，小天網前正面對決，兩人互有往來，周天成跳高一殺，連得2分再度取得9：7領先，半局11：9略勝一籌。

下半局安賽龍失誤頻頻，小天乘勝追擊，接連得分，以15：11擴大成領先4分，球王霸氣殺球，力壓邊線扳回1分，並趁著逆勢連得3分，一口氣把差距縮小，再追成16：16平手，並以17：16二度逆轉，再一路打到聽牌，小天最後一球觸網，16：21輸掉首局。

賽前報導

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣「一哥」周天成預計台灣時間晚上8點（博斯無限台直播）提拍上陣，他將面對當今球王丹麥好手安賽龍，兩人之間的勝方將挺進最後四強，小天將挑戰成為首位挺進四強的台灣男單好手。《繼續閱讀》