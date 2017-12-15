SBL Live》張伯維適時出手3分命中 富邦36：32反超領先台啤

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台啤 15 17 4 36 富邦 14 22 9 45

第三節

易籃後，兩隊命中率還是不高，打了快兩分鐘，才由呂奇旻助攻成力煥助攻得分，不過洪志善外線又開張，命中個人今日第三顆三分，張忠憲在快切飛身上籃得分，慢慢拉開兩隊比數，台啤又發生失誤，讓林書緯妙傳助攻蔡文誠得分，讓富邦打出一波9：2的攻勢，迫使台啤不得不喊出暫停。

暫停過後，

第二節

次節，富邦重整旗鼓，雖然一度要到領先，不過李恩在中距離出手命中再度追平比數，洪志善三分球投2中2助富邦要回領先，台啤靠著李恩又衝入禁區挑籃得分要還到犯規，漂亮完成三分打，此時台啤發生失誤，讓張忠憲逮到機會快攻得分，台啤單節就出現5次失誤，不過富邦在三分命中率悽慘，也讓兩隊比分始終緊咬，呂奇旻在三分出手讓台啤僅剩1分落後，不過張伯維也回敬一顆三分球，上半場結束富邦就以36：32暫時領先台啤。上半場富邦張伯維拿下8分為全隊最高，台啤部分則由李恩8分最高。

第一節

首節一開始，富邦就先搶下球權，不連續攻擊籃框都沒命中，反而被台啤先破蛋，富邦首節一度8投0中，僅靠著張伯維連續拿下5分才破蛋，而台啤雖然命中率也不高，不過頻頻切入賺到空檔得分，替補上場的蔡文誠，一上場就拉竿拿下2分，塞勒在籃下卡位先搶下籃板又放進2分，助富邦將比數追平並超前，不過吳奉晟在三分外線出手再度追平，呂奇旻又在中距出手超前比分，首節台啤以15：14些微領先富邦。