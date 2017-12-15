HBL》林釵絹板凳出發砍16分 南山大比分擊敗南湖

〔體育中心／綜合報導〕HBL女子組預賽持續於雄中體育館開戰，下午4點40分的賽事由南山高商對上南湖高中。南山高中前鋒林釵絹從板凳出發，攻下16分6籃板，陳雅彤與陳昱潔也分別有11分9籃板、12分5籃板5助攻的演出，終場南山高中以69：40擊敗南湖高中奪下勝利。



南山高中楊秀琴傳球助攻。（記者黃志源攝）

南山高中楊秀琴傳球助攻。（記者黃志源攝）

兩隊第一節打完南山以20：10領先南湖高達10分，到了第二節，南湖單節只拿下4分成為勝敗的關鍵，半場打完南山38：14領先南湖。

南山高中李英琴伺機傳球助攻。（記者黃志源攝）

易籃後，南山依舊發揮穩定的攻勢，而南湖第三節得分仍然沒有來到雙位數，最後一節南湖嘗試反撲但為時已晚，最後南山以69：40贏得比賽。

南山高中林釵絹運球伺機發動攻勢。（記者黃志源攝）

此役南山高中有三人得分上雙，其中林釵絹轟下全場最高的16分，高一中鋒陳昱潔攻下12分5籃板5助攻2抄截3火鍋，陳雅彤也有11分9籃板的表現。

南湖高中部分，黃語瑄攻下全隊最高的8分，紅柚寧與李蕙仱各有6分的進帳。

南山高中陳雅彤3分線外投籃。（記者黃志源攝）

南山高中陳雅彤底線運球過人。（記者黃志源攝）

南山高中陳昱潔投籃。（記者黃志源攝）