鬥陣特攻》M17橫掃實況主隊MDT 大讚Kephrii「奪命女」實力

MDT實況主隊雖然被M17橫掃，但賽後簽名會卻受到粉絲熱烈歡迎。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽今（15）日於台北暴雪電競館熱鬧展開，滿場觀眾就是為了目睹歐美明星隊與OPC代表隊的精采對決，首場MDT實況主隊雖然被M17橫掃，但賽後簽名會卻受到粉絲熱烈歡迎，可說是「輸了裡子贏了面子」，賽後M17隊長Dcrown也稱讚Kephrii的實力跟輸出能力在預料之中，反倒是Heykatie實力意外地強。

首場由MDT對上M17，全場矚目的焦點自然是被譽為「美服第一奪命女」之稱的實況主Kephrii，他也確實拿出奪命女大秀狙擊功力，「爆頭」準度頻頻讓現場觀眾驚呼，另一位實況主Heykatie也在團隊死鬥中大秀「麥卡利」，打出多次二連殺，也讓M17隊長Dcrown十分驚奇，但最終MDT仍不敵職業隊伍M17，以直落三落敗。

賽後，M17隊長Dcrown受訪時表示，隊上的Rai與Kiyomi非常想對上Kephrii，所以第二局也在場上不斷狙擊互點；至於評價Kephrii與aKm，他認為兩位性質不同，前者比較擅長奪命女的多角度攻擊，後者則是以士兵76的準度出名。

Kephrii奪命女準度十分驚人。（記者陳耀宗攝）

MDT在第二張地圖追平比數，把M17逼入加賽，大家十分開心。（記者陳耀宗攝）

M17隊長Dcrown也稱讚Heykatie實力意外地強。（記者陳耀宗攝）