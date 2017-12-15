鬥陣特攻》法國神射手aKm太強大 HKA「芒果仔」：能贏真的鬆口氣

HKA隊長ManGoJai。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽今（15）日於台北暴雪電競館熱鬧展開，第二場由法國神射手aKm率領的MEN對上HKA，最終以1比3敗給HKA，其中第四局眾所矚目的單挑死鬥由aKm對上Moowe，後者成功逆轉獲勝，賽後，HKA隊長ManGoJai直呼他們團隊根本無法把aKm單兵實力壓下，能贏下比賽真的鬆一口氣。

第二場由HKA對上aKm率領的MEN，雙方打得意外激烈，aKm在首局灕江天塔地圖中拿出在世界賽打得南韓隊不要不要的「法拉」大秀空戰功力，第二局努巴尼更是拿士兵76展現拿手的準度，仍無法CARRY隊伍，讓HKA打出二連勝。直到第三張地圖蓋亞爾城堡，MEN才靠著「三保一」讓aKm放心輸出，拿下一勝。

第四局來到大家期待的一對一限定單挑，HKA派出Moowe、MEN想當然就是aKm，儘管開局aKm最多領先來到6比2，但Moowe似乎從連敗中覺醒，第十二波的攔路豬內戰中勝出後就未嘗敗仗，最終順利在第十五波的D.VA對決勝出，以9比6逆轉拿下第三勝，助HKA順利晉級四強。

賽後，HKA隊長ManGoJai表示，打贏aKm真的是鬆一口氣，他們沒辦法靠團隊實力把aKm的單兵實力壓下來，「他的76真的很誇張，跟我想像中一樣強」，昨日盤算的套路，aKm也沒有傻傻跳下來、不輕易露頭，只能在推車圖的時候確定他位置，再一口氣進去，讓他們沒辦法反應，才能贏下勝利。

aKm拿手角色士兵76。（記者陳耀宗攝）

aKm拿出麥卡利。（記者陳耀宗攝）

aKm在灕江天塔拿出曾在世界盃打得南韓隊無法招架的法拉。（記者陳耀宗攝）

Moowe在單挑賽逆轉打敗aKm。（記者陳耀宗攝）

aKm在賽後簽名會十分親民。（記者陳耀宗攝）