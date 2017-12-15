冬盟》九鬼打下勝利打點 日職西軍奪第5名

冬盟日職西軍第4棒九鬼隆平打回團隊第1分打點。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天冬盟5、6名排名賽，日職西軍以2:1擊敗歐美聯隊奪第5，明天四強賽在台中洲際球場登場，中午12點中職聯隊由黃子鵬先發迎戰韓職聯隊，另一戰晚上6點日本社會人對日職東軍。

歐美聯隊投手莫蒂森。（記者羅志朋攝）

此役首局日職西軍第4棒九鬼隆平適時敲安先馳得點，2局下川瀬晃同樣敲1打點安打，7局上歐美聯隊扳回1分，最終仍以1分差落敗。日職西軍先發投手吉田凌投5局被敲2安，飆出7K、無失分，拿下勝投。

冬盟日職西軍勝利投手吉田凌。（記者羅志朋攝）

吉田是2015年選秀歐力士第5指名選手，今年10月3日一軍初登板對火腿，先發2.2局狂失6分吞敗，生涯唯一一次在一軍投球就感受震撼教育。

吉田表示，當時一軍先發得到經驗和教訓，覺得自己還有進步空間，也把一些課題帶到冬盟，對於此次來台征戰收穫感到滿意，同時今年他在二軍投得不錯，希望未來能把這樣的表現帶上一軍。

打下勝利打點的九鬼，去年選秀軟銀第3指名選入，被評為攻擊型捕手。日職西軍教頭大道典良表示，這次冬盟軟銀派來的都是2年以上資歷，唯獨九鬼僅1年，就是對他有所期待，盼未來成為軟銀主戰捕手。

九鬼說，這次冬盟雖然打擊發揮不好，不過蹲捕守備缺點有改善，明年軟銀捕手戰力較缺乏，希望自己各方面能再加強，往後上一軍有好表現。