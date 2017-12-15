英超》第17輪焦點大戰將上演 瓜總：已經做好準備

曼城總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第17輪焦點大戰將在台灣時間17日凌晨1：30上演，曼城坐鎮伊蒂哈德球場（Ethihad Stadium）迎戰熱刺隊。

曼城近期無人能敵，上一場比賽在中場大將席爾瓦（David Silva）「梅開二度」的帶領下，曼城以4：0擊敗斯旺西，同時取得刷新英超紀錄的15連勝，近況火熱。

熱刺隊上一場比賽靠著奧里耶（Serge Aurier）的「世界波」進球與南韓國腳孫興慜的頭錘破門，終場以2：0擊敗布萊頓，取得聯賽二連勝。近5場聯賽取得2勝2和1敗的成績。

對於即將到來的大戰，熱刺總教練波切蒂諾說：「能夠和曼城比賽是個很棒的挑戰，因為他們是英格蘭最好的球隊也是歐洲最好的球隊之一。我們會享受這場比賽的。」

曼城總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）表示：「他們並不會因為比賽對手是誰而去改變踢球的方式，他們會想要踢出屬於自己的足球。」談到禮拜天的比賽，他說：「每隔三天進行一場比賽對我們來說是個很大的考驗。在聯賽杯與萊斯特城交手後我們就沒有太多休息的時間，不過我們已經準備好面對熱刺並且會保持最近的比賽狀態。」

曼城以16勝1和49績分排在英超首位；熱刺以9勝4和4敗31績分暫居英超第4名。