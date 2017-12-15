高球》業餘高爾夫冬季排名賽 王偉軒、俞涵軒分獲男、女總冠軍

106年渣打全國業餘高爾夫冬季排名賽暨亞運第一次選拔，王偉軒（左）、俞涵軒分獲男、女總冠軍。（高協提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕106年渣打全國業餘高爾夫冬季排名賽暨亞運第1次選拔賽，今天在台南市斑芝花球場落幕。男子組總冠軍由王偉軒以4回合總計282桿封王。女子組總冠軍則在激戰之後，由俞涵軒以286桿稱后。

競爭激烈的女子組總冠軍，俞涵軒打完前3回合排在黃郁評和林婕恩之後，今天最後1回合俞涵軒繳出70桿，4個博蒂、2個柏忌，是女子組單日最佳桿數，一舉逆轉奪下總冠軍。

俞涵軒曾在2015年贏得春季賽球后，當時還打女子B組，時隔兩年升上女子A組，終於再度走上頒獎台，俞涵軒說：「我覺得再度拿到女子總冠軍，主要是幸運之神選擇了我。第1洞開球打到半空中的電纜，依當地規則讓我有重新開始的機會。接著第2、3洞連抓兩鳥，從落後變成領先，就算這個時候，我都不覺得自己今天能贏球。直到最後幾洞才想到這個可能，比賽結束確定結果，我才真的開心。」

看著哥哥俞俊安已就讀美國大學，俞涵軒深受激勵，未來的目標她也設定以美國為主戰場，希望前往美國就讀大學加入校隊，為日後進入LPGA作準備。

男子組王偉軒今天出發時與劉永華並列首席，但劉永華在後9洞爆出40桿，無力威脅王偉軒，王偉軒最後1回合打出70桿，以4桿之差獲得總冠軍，這是他繼104年夏季、秋季，與105年秋季賽後，第4度贏得男子總冠軍盃。

賽後王偉軒說：「今天雖然第1洞就抓到小鳥，但是接著有幾洞錯過機會，還好同組的對手狀況不佳，成績沒有落後。後九洞掌握到幾個機會，射下3隻小鳥，還在收尾洞抓到老鷹，最後拿下這場比賽。」

目前在美國唸高中的王偉軒說：「很高興回到台灣參加的第1場亞巡選拔就能交出好成績，希望最後能順利成為印尼亞運隊成員，代表台灣出賽。」

今天最後決戰，一早因為大霧干擾，兩度延誤比賽，但今年最後1場季賽最後仍舊完賽。

男子其他各組冠軍分別為：男子公開組呂孫儀（286桿）。男Ａ組林銓泰（288桿）。男Ｂ組陳亮宇（293桿），他也是全國中等學校錦標賽國中組冠軍。男C組胡宇棠（159桿）、男D組許柏丞（151桿）。

女子各組冠軍：女子公開組洪若華（301桿）。女子A組林婕恩（289桿），她和黃郁評成績相同，比較最後1回合桿數，林婕恩獲得分組冠軍。女Ｂ組安禾佑（293桿）。女C、D組盧芊卉（150桿）。