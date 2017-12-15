鬥陣特攻》Mangachu大秀深厚角色池！ 歐美明星隊SWFC晉級四強

Mangachu率領的SWFC成為目前唯一一支晉級四強的歐美明星隊。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽今（15）日於台北暴雪電競館熱鬧展開，第三場由世界盃亞軍加拿大國手Mangachu率領的SWFC對上澳洲戰隊BLK，雙方實力平分秋色，前四局戰成平手，最後第五張地圖垃圾鎮SWFC順利打出破口，以3比2拿下關鍵局，也成為目前唯一一支晉級四強賽的歐美明星隊。

首張地圖灕江天塔，雙方都展現強大實力，兩回合先後都將控制權達99%，但仍由BLK笑到最後，拿下首勝；緊接著第二張地圖國王大道，作為世界盃亞軍選手，Mangachu展現深厚角色池，接連拿出半藏、麥卡利及壁壘機兵，再靠著隊友操作的萊茵哈特架盾創造輸出空間，帶領隊伍以3比0拿下第二局勝利、追平比數。

第三局四對四的愛希瓦德團隊死鬥，雙方一路纏鬥，最終由BLK以30比28勝出；而第四局限定單挑，SWFC派出Mangachu對上BLK的Trill，首戰就是慈悲內戰，Mangachu順利拿下、第六回合的源氏對決更是精彩，雙方同時殺死對方不算分，也笑翻全場，而隨後Mangachu漸入佳境，不斷在壁壘機兵、小美與奪命女等回合勝出，最終還是以9比3輕鬆拿下勝利。

第五張地圖垃圾鎮，由SWFC先攻，儘管第一點花了太久時間進攻，但SWFC還是在最後14秒鐘打出團滅，順利將推車推至終點；攻守交換後，HKA過第二點後，卻被對方死神打出一波團滅，就此無法進展，最終突破不了SWFC防守陣，以2比3落敗，由SWFC拿下四強門票。

Mangachu在國王大道靠著隊友掩護，以壁壘機兵成功團滅對手一波。（記者陳耀宗攝）

單挑對決由SWFC的Mangachu對上BLK的Trill。（記者陳耀宗攝）

雙方的源氏同時殺死對方不算分，也笑翻全場。（記者陳耀宗攝）

賽後Mangachu為粉絲簽名。（記者陳耀宗攝）

緊接著進行的表演賽由MEN與MDT進行三對三鎖定對決，前兩局由MDT拿下，但MEN連追兩盤，第三局aKm更拿出拿手的士兵76，先扳回一分，第四回合則是由隊友J3sus搶走風采，以奪命女打出三連殺，而最終第五回合，MEN拿出壁壘機兵配歐瑞莎的陣地戰，本來被Kephrii的駭影耍得團團轉，最後卻因為沒有踏點，反讓MEN輕鬆拿下關鍵一勝。

表演賽第二場改為三對三團隊死鬥，雙方都拿出麥卡利、奪命女與慈悲的鏡像對決，但很明顯由職業選手aKm為首的MEN佔得上風，Kephrii不斷被針對，一探頭就遭削血，aKm的麥卡利則是不斷收頭，擊殺數持續擴大，倒數4分半時已經來到26比18領先，但Kephrii力挽狂瀾，接著打出擊殺，但最終還是被MEN以30對27收下勝利，拿下表演賽二連勝。

賽後，兩隊成員也來到舞台中央接受採訪，aKm表示，很開心有這個賽事可以讓他「各種秀」，很少用這麼輕鬆心情在玩比賽；Kephrii也說，今晚超有趣的，賽事不用很緊繃，可以輕鬆玩死鬥，讓他拿出最愛的奪命女開秀，非常喜歡這次賽事；美女實況主Fasffy也說，她沒有想到有機會可以站上這個舞台，非常感謝大家，這個賽事非常有趣，大家也很友善，她愛大家。

表演賽明顯由職業選手aKm為首的MEN佔得上風。（記者陳耀宗攝）

Kephrii的奪命女想力挽狂瀾，最終還是惜敗。（記者陳耀宗攝）

aKm賽後表示這場賽事讓他可以「各種秀」。（記者陳耀宗攝）

表演賽後，MEN與MDT成員上台接受掌聲。（記者陳耀宗攝）

「捍衛者」們十分捧場，將現場近乎坐滿。（記者陳耀宗攝）

現場也有許多COSER讓粉絲可以一起拍照留念。（記者陳耀宗攝）