MLB》天使打線再升級 3年11億簽明星內野手

柯札特3年約定天使。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使季後補強馬不停蹄，美媒報導前紅人明星內野手柯札特（Zack Cozart）已與天使達成協議，將以3年3800萬美元（約新台幣11.4億元）價碼轉戰安那罕擔任三壘手。

32歲的柯札特上季打出生涯年，打擊三圍.297/.385/.548、24轟與63分打點皆為生涯最佳，62次保送、12.2％保送率也寫個人新高，生涯首度獲選明星賽、擔任國聯先發游擊手。由於紅人並未提供柯札特合格報價，天使此次補強不會失去選秀籤。

柯札特7年生涯皆擔任游擊手，大聯盟官網指出，由於天使陣中已有金手套得主西蒙斯（Andrelton Simmons）鎮守游擊，柯札特預計將移防三壘為打線增添火力，天使上季三壘手表現.235/.313/.411不盡理想，因此季後持續尋找補強人選。

天使季後除了簽下日本投打二刀流大谷翔平，也以5年長約續留強打外野手阿普頓（Justin Upton），並透過交易找來明星金手套二壘手金斯勒（Ian Kinsler），美媒看好柯札特加盟天使後，可與看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、阿普頓和金斯勒串連火力，有機會挑戰單季80打點100得分。