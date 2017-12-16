MLB》看好太空人再奪冠 小熊前終結者2年2.5億轉戰休士頓

朗登與太空人簽2年約。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕冠軍太空人出手補強牛棚戰力，球團今宣布以2年合約從自由市場找來右投朗登（Hector Rondon），美媒報導合約價值850萬美元（約新台幣2.5億元），看好這位已有一枚冠軍戒的沙場老將下季有機會表現回春。

「對於這個機會我深表感激，我很想來這裡打球，我已經拿過一次冠軍，想要再贏一座，我覺得這支球隊很有機會。」朗登在記者會說道，29歲的他生涯前5年皆效力小熊，2016年與球隊迎來近百年首冠，「我覺得我與太空人感覺相當親近，才過了幾個小時，就已經和這些傢伙有所連結。」

朗登生涯5年為小熊貢獻18勝13敗77救援，2014、15年擔任終結者守下59場救援成功、隔年表現下滑讓出終結者一職轉任中繼，上季獲4勝1敗、防禦率4.24、被打擊率2成33皆為近四年新高，但57.1局飆69K、平均每9局可送出10.8K的三振能力，讓大聯盟官網看好他下季有機會東山再起。

美媒認為朗登已有5年沙場經驗，生涯至今每季都至少出賽45場、50局，轉戰太空人牛棚後能帶給球隊多樣的調度彈性，球團棒球事務資深協理稱讚朗登是位相當出色的投手，生涯表現成績優異，在球隊接連失去幾位牛棚老將後，希望藉助朗登帶領球員，對於球隊牛棚現況感覺良好。

太空人球團已將外野手塔克（Preston Tucker）指定轉讓，騰出位置將朗登放入40人名單，知名記者知名記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，朗登這紙2年合約價碼為850萬美元。

朗登在小熊拿到生涯首枚冠軍戒。（資料照，法新社）