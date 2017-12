NBA》名記者逝世滿周年 老東家推特發文哀悼

塞格。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國TNT電視網名記者賽格(Craig Sager)逝世滿一周年,推特上也出現許多懷念塞格的推文,TNT也在官方推特上發布了影片表示哀悼。

TNT稍早在節目中談到,塞格已逝世滿周年,許多人仍非常懷念他的精神,言談中對塞格的離去仍表不捨,TNT也在推文中表示,「一年前的今天,我們失去了一位好友、一個同事,塞格。」

勇士官方推特隨後也引用總教練柯爾(Steve Kerr)的話表示哀悼,「沒有人能像塞格那樣對生活充滿熱情,熱忱和享受#堅強的塞格。」

塞格以花西裝在場邊報導聞名,2014年被診斷罹患急性白血症,幾經化療仍不敵病魔,去年12月15日離世。

"Kids, for years and years, will be playing on Craig's Court."



A year ago, today, we lost our friend and colleague, Craig Sager. @MDAndersonNews honored him with a basketball court for kids to play on while receiving treatment. #SagerStrong pic.twitter.com/FG4AVnJIRf