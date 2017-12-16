NBA》名記者逝世滿周年 老東家推特發文哀悼

塞格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國TNT電視網名記者賽格（Craig Sager）逝世滿一周年，推特上也出現許多懷念塞格的推文，TNT也在官方推特上發布了影片表示哀悼。

TNT稍早在節目中談到，塞格已逝世滿周年，許多人仍非常懷念他的精神，言談中對塞格的離去仍表不捨，TNT也在推文中表示，「一年前的今天，我們失去了一位好友、一個同事，塞格。」

勇士官方推特隨後也引用總教練柯爾（Steve Kerr）的話表示哀悼，「沒有人能像塞格那樣對生活充滿熱情，熱忱和享受#堅強的塞格。」

塞格以花西裝在場邊報導聞名，2014年被診斷罹患急性白血症，幾經化療仍不敵病魔，去年12月15日離世。