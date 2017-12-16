日職》巨人補全壘打王添砲火 日媒排出陽岱鋼為首最猛打線

陽岱鋼。（取自巨人推特）



〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天以2年8億日圓（約新台幣2.15億元）網羅央聯全壘打王、前中日龍35轟洋砲葛雷諾（Alex Guerrero），盼能解決打線長打火力不足的劣勢，巨人總經理鹿取義隆期待他能提升球隊得分能力，而日媒也排出「強攻」和「攻守兼備」的打線。

讀賣巨人上季砸下30億日圓補進陽岱鋼、麥基等5名好手，但卻以第4名作收，無緣連11年晉級季後賽，巨人在休賽季期間仍在自由市場尋找好手，日前簽下前西武投手野上亮磨，頂替麥克拉斯（Miles Mikolas）出走的空缺，而長打火力貧乏近幾年都一直困擾著巨人，他們也重金網羅洋砲葛雷諾。

葛雷諾以2年8億日圓加盟讀賣巨人，並披上具有象徵意義的「5」號球衣，現任橫濱DeNA監督拉米瑞茲也穿過，2008年至2011年曾效力巨人，4年來2度蟬聯央聯MVP，貢獻148轟，其中2季打點高達120分以上，曾拿過打點王和安打王，2010年曾以49轟摘下該年央聯全壘打王寶座，巨人對葛雷諾的期待可見一般。

葛雷諾。（圖片取自中日龍官方臉書）



巨人有意讓葛雷諾擔任第4棒左外野手，而日刊體育也預測巨人明年先發打線，並排出2種版本，攻守兼備的打線依序為1棒旅日好手陽岱鋼（中外野），2棒吉川尚輝（二壘）、3棒坂本勇人（游擊）、4棒葛雷諾（左外野）、5棒麥基（三壘）、6棒阿部慎之助（一壘）、7棒長野久義（右外野）、8棒小林誠司（捕手），9棒為投手。

而要讓火力極大化的話，日媒則排出，開路先發陽岱鋼（中外野），2棒麥基（二壘）、3棒坂本勇人（游擊）、4棒葛雷諾（左外野）、5棒阿部慎之助（一壘）、6棒長野久義（右外野）、7棒岡本和真（三壘）、第8棒小林誠司（捕手），9棒為投手。