NBA》賽後主動找上球哥 詹皇悄悄話內容曝光（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨於主場迎戰湖人，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以25分12籃板12助攻收下本季第4次大三元，賽後主動找湖人菜鳥「球哥」波爾（Lonzo Ball）私下談話，美媒今揭露兩人可能的對話內容。

昨役對湖人賽後，詹姆斯主動上前與波爾短暫說話，當時特別拉起球衣遮住嘴巴，似乎不想讓媒體藉由嘴型得知細節內容，兩人隨後受訪時都不願透露彼此究竟說了什麼，詹姆斯直接以「不關你們的事」回絕記者提問，波爾則說詹姆斯並沒有跟他說什麼。

詹姆斯用球衣遮住嘴巴與球哥說話。（資料照，法新社）

ESPN今報導，當時似乎有外國媒體收音錄下兩人的談話，隨後證實逐字稿屬實、得以還原對話內容，當時詹姆斯向波爾說道：「找到你的巔峰狀態，然後他X的保持下去。媒體等等會問我跟你說了什麼，什麼都不要跟他們說，只要每一天都保持侵略性就好，這（外界聲音）對你而言都是噪音，事情就是這樣而已、好嗎？去吧！」

波爾昨繳出13分11籃板8助攻成績，賽後雖遵守囑咐未透露兩人的對話內容，但能與偶像同場較勁仍讓他興奮不已，受訪時對詹皇的臨場表現讚不絕口：「光用看的無法充分體會，他有那樣的體格與速度，真的很難擋下他，這就是為何我會說他是當今世界上最棒的球員，他真的很難對付。」

騎士將於明年三月作客湖人比賽，球哥受訪時則說，自己知道將會在二月的明星賽與詹皇相聚，已經期待已久，而被問到是否有出面遊說詹皇日後加盟湖人，球哥則回應自己什麼都沒說。

球哥從小就把詹皇當偶像。（資料照，法新社）