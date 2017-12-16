羽球》戴資穎無緣破紀錄 中國網友：台灣弄死自己

戴資穎無緣打破史上單季最多冠軍紀錄。（BadmintonPhoto提供）





〔體育中心／綜合報導〕戴資穎年終賽無緣衛冕，沒能締造史上單季最多冠軍紀錄，也無法成為繼李雪芮後、年終賽蟬聯女單冠軍的第二人。中國媒體《新浪體育》報導認為，「李雪芮仍是總決賽第一人。」

中媒指出，陳雨菲拍下依瑟儂，導致戴資穎和成池鉉的比賽變成一場「表演賽」，「這對於賽前被看好能夠在總決賽上蟬聯女單冠軍的戴資穎來說算是一個極其殘酷的結果，或許也是她沒有想到的。」

該文認為，戴資穎8月選擇留守台灣參加世大運，而放棄出戰世錦賽的開始，在球場上的威猛勢頭就明顯減緩，「而她選擇放棄世錦賽也被認為是她在角逐年度最佳女球員的比拼中敗給陳清晨的關鍵因素。」

對於戴資穎無法成為繼李雪芮之後第二位在年終賽蟬聯女單冠軍，不少中國網友發表看法，一名最熱門的評論寫道，「自己作死自己！台灣這幫傻鳥，大運會本來就是半業餘球員的賽場，結果派世界第一去，神經病。」

但也有中網友認為，「李雪芮也只是12年閃光，13世錦敗給依瑟儂，14世錦敗給馬琳，這時便群雌四起了，中國女單早已沒了統治地位」、「陳清晨是雙打球員，影響力和女單不能比」、「現在對手成長都太快！把李放到現在也沒戲」

中媒表示李雪芮仍是年終賽第一人。（取自新浪體育）

中網友最熱門評論認為台灣自己弄死自己。（取自新浪體育）