NBA》一場比賽傷4位球員 塞爾提克主場不敵爵士（影音）

Jazz 107 // Celtics 95 // HIGHLIGHTS #UTAatBOS #TakeNote pic.twitter.com/EsmsnBDN6h — Utah Jazz （@utahjazz） 2017年12月16日

〔體育中心／綜合報導〕爵士今作客塞爾提克傷情頻傳，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）開賽不到2分鐘就因膝傷退場，菲佛斯（Derrick Favors）隨後被對手意外肘擊，塞爾提克也陸續傷了2位球員，儘管明星控衛厄文轟下全場最高33分，但第二節嚴重熄火種下敗因，最終爵士以107：95擊敗塞爾提克拿到近9年對戰首勝，也終止四連敗低潮。

首節開打不到2分鐘，爵士中鋒戈貝爾意外被隊友壓傷左膝，尚能自己走到休息室但未再回場，次節兩隊續添傷兵，塞爾提克帝斯（Daniel Theis）因臉部受傷退場，首節壓傷隊友的菲佛斯意外遭對手肘擊，退場後縫了6針未再上陣。塞爾提克第2節14投0中開頭、單節21投4中坐收讓爵士取得領先，下半場一路落後吞下敗仗，這是爵士自2009年以來首度擊敗綠衫軍。

塞爾提克球星厄文此役上場37分鐘，25投11中包含2顆三分球，攻下全場最高33分，另有4籃板6助攻，哈佛德（Al Horford）獲次高21分外帶6籃板7助攻。爵士控衛魯比歐（Ricky Rubio）攻下全隊最多22分，加碼7籃板5助攻1抄截。此役爵士團隊命中率4成82、外線命中率高達5成20皆遠高於對手。

中鋒戈貝爾開賽火速傷退。（USA TODAY Sports）

魯比歐獲全隊最高22分。（USA TODAY Sports）

厄文砍33分仍無力回天。（USA TODAY Sports）