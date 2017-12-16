冬盟》國中萌妹又來了！ 這次開球有備而來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕冬季聯盟四強賽開打，中職聯隊率先對上韓職聯隊，賽前再請來開球紅到國外的國中萌妹江宛庭，這次她正確將球丟向本壘，順利完成開球儀式。
江宛庭在11月30日首次開球時，因為發現二三壘有站人，而且攝影機也在外野，因而將球丟向二壘，開球畫面紅到美國和日本，美國雅虎撰文稱呼是「史上最糟糕的開球」。
奇葩開球讓江宛庭意外爆紅，社群網站instagram一路狂飆將近6500位粉絲。相隔16天，她再次站上投手丘，特別為這次開球準備開場曲，有句歌詞是「我的眼裡只有你」，意思就是自己的眼裡只有捕手，不會再傳向二壘。
江宛庭稍早也在IG貼文笑說，「（中華聯隊有球員說：投二壘投二壘！或是牽制一壘！）我知道要投本壘拉，剛剛有一位韓國球員對我加油真的很感動❤」
日本媒體也關注江宛庭開球：
#プロ野球#アジアウィンターベースボールリーグ #KBO（韓国選抜） #CPBL（台湾選抜）— スポナビライブ （@sportsnavi_live） 2017年12月16日
先日の仰天始球式（⚠️https://t.co/Q1i2c22daT⚠️）の再来と思ったら女子中学生が投手で打者が先生の微笑ましい始球式でした
ライブ配信中https://t.co/vkXyafs8ij #スポナビライブ pic.twitter.com/ZaW0tzFD2L