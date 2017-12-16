冬盟》國中萌妹又來了！ 這次開球有備而來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕冬季聯盟四強賽開打，中職聯隊率先對上韓職聯隊，賽前再請來開球紅到國外的國中萌妹江宛庭，這次她正確將球丟向本壘，順利完成開球儀式。

江宛庭在11月30日首次開球時，因為發現二三壘有站人，而且攝影機也在外野，因而將球丟向二壘，開球畫面紅到美國和日本，美國雅虎撰文稱呼是「史上最糟糕的開球」。

奇葩開球讓江宛庭意外爆紅，社群網站instagram一路狂飆將近6500位粉絲。相隔16天，她再次站上投手丘，特別為這次開球準備開場曲，有句歌詞是「我的眼裡只有你」，意思就是自己的眼裡只有捕手，不會再傳向二壘。

江宛庭稍早也在IG貼文笑說，「（中華聯隊有球員說：投二壘投二壘！或是牽制一壘！）我知道要投本壘拉，剛剛有一位韓國球員對我加油真的很感動❤」

日本媒體也關注江宛庭開球：